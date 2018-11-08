Вербувальницю бойовиків "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення

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Жінка вербувала бойовиків до батальйону "Восток"

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив учасницю незаконних збройних формувань до десяти років позбавлення волі за вербування до складу терористичного угруповання "Восток". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

У Службі безпеки встановили, що мешканка Донецької області у 2016 році приєдналась до лав "ДНР". Там вона мала виконувати завдання щодо вербування та комлектування особового складу батальйону "Восток".

"Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання. Наразі жінку оголосили в розшук.

Нагадаємо, 30 жовтня у Донецькій області заочно засудили до 10 років позбавлення волі псевдоміністра фінансів "ДНР". Жінка займається збором коштів до "республіканського бюджету", виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів. Її оголосили в розшук.