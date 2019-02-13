"Суд" у Криму суд продовжив арешт Мемедемінова

Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова, обвиняемого в "пропаганде терроризма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Таким образом, он будет находиться в СИЗО до 16 марта.

Отмечается, что заседание проходило в открытом режиме.

Следователь и прокурор в суде заявили, что Мемедеминов может "скрыться на территории Украины, поэтому ему необходимо продлить арест".

Сам блогер отметил, что скрыться не может, так как его документы находятся в отделении ФСБ.

Отметим, в марте 2018 года в Крыму по ходатайству ФСБ России был арестован гражданский активист и журналист общественного обьединения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов.

20 июня 2018 активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

18 января 2018 "Верховный суд" Крыма оставил Наримана Мемедеминова под арестом.