"Суд" у Криму продовжив арешт двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Засідання суду проходило в закритому режимі

Двум фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" второй бахчисарайской группы Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест до 9 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правозащитной организации "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Согласно сообщению организации, заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, 24 декабря российский суд объявил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

28 декабря 2018 6 фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексирован Крым.

17 января 2019 "Верховный суд" Крыма отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

28 января так называемый "Верховный суд" оккупированного Россией Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева.