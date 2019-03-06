"Суд" у Криму продовжив арешт чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Арешт продовжили Бєлялова, Салієву, Аметову і Асанову

"Верховный суд" Крыма 6 марта 2019 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей четырем фигурантам Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" - Марлену Асанову, Сейрану Салиеву, Эрнесу Аметову и Мемету Белялову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

Как отмечается, Белялов, Салиев и Асанов останутся в СИЗО до 9 апреля, Аметов - до 8 апреля. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что 4 марта "Верховный суд" Крыма оставил под стражей фигуранта второй бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова. Его оставили под стражей до 9 апреля 2019 года.

РБК-Украина писало, что российское следствие в Крыму ужесточило обвинение двум фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову. Их действия переквалифицировали ч. 2 (участие в деятельности террористической группы) на ч.1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы).

Ранее следствие ФСБ России пред'явило восьмерым фигурантам второй бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти".