"Суд" у Криму залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти "дела Хізб ут-Тахрір" (facebook.com/crimeansolidarity)

Ібрагімова залишили під вартою до 9 квітня 2019 року

"Верховний суд" Криму залишив під вартою фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" Facebook.

Ібрагімова залишили під вартою до 9 квітня 2019 року. Засідання проходило в закритому режимі.

"Судове засідання закінчено. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Тимура Ібрагімова залишається тим самим - терміном до 9 квітня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого "суд" анексованого РФ Криму, який розглядав клопотання слідчого ФСБ про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут - Тахрір" Тимура Ібрагімова і Ернесу Аметова, залишив їх під вартою ще на два місяці.

17 січня 2019 "Верховний суд" Криму відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва та Едему Смаілову.

28 січня так званий "Верховний суд" окупованого Росією Криму відхилив скаргу захисту і залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.