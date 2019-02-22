Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звинуватили у "спробі захоплення влади"

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

На слідчих заходах адвокатів ознайомили з постановою про порушення ще однієї справи проти фігурантів

У окупованому Криму слідство ФСБ Росії пред'явило вісьмом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" додаткове обвинувачення у підготовці до "насильницького захоплення влади". Про це заявив адвокат Сергій Легостов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Крым.Реалии.

Адвокат розповів, що на слідчих заходах їх ознайомили з постановою про порушення ще однієї справи за статтею 278 кримінального кодексу Росії (насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади, - ред.).

"Додаткове обвинувачення - це спроба посилити обвинувачення і піти трохи від класичних звинувачень в участі у Хізб ут-Тахрір, з урахуванням того, що громадськість веде активну дискусію про те, що ця організація визнана терористичною абсолютно необґрунтовано", - розповів Легостов.

Адвокат одного з фігурантів цієї справи Серйрана Салієва, Маммет Мамбетов зазначає, що його підзахисний тепер "рекордсмен", оскільки нещодавно йому поставили ще одну статтю - 205.2 Кримінального кодексу Росії (пропаганда тероризму).

"Днями Сейрану вручили постанову про порушення кримінальної справи за статтею "Пропаганда тероризму" за пости в Вконтакте. Сьогодні нам повідомили про те, що порушено ще одну справу за підготовку до захоплення влади. У загальній складності Сейран тепер звинувачується за трьома статтями: участь у терористичній організації, пропаганді тероризму і спробі захоплення влади. Логіка цих звинувачень дуже проста: не хочеш говорити і визнавати провину - отримай по максимуму. Звинувачення висмоктується з пальця, з подій, які мали місце бути в одній кримінальній справі, в результаті поставили три статті. До речі, коли слідчі клопочуть в судах про продовження запобіжного заходу, вони завжди мотивують своє рішення тим що Сейран нібито грав активну роль у цій групі обвинувачених", - розповів адвокат.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремних термінів чотирьох кримських татар по справі про їхню нібито участь у екстремістської ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".

Руслана Зейтуллаева з Севастополя, якого звинуватили в осередку організації "Хізб ут-Тахрір", засудили до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов і Нурі Прийомів отримали по п'ять років виправної колонії.