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Слідство РФ посилило обвинувачення фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 22:22
Слідство РФ посилило обвинувачення фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (facebook.com/crimeansolidarity)

Російське слідство перекваліфікувало їх дії

Російське слідство ФСБ в Криму посилило обвинувачення двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову. Про це заявив адвокат Едем Семедляев, повідомляє Крым.Реалии.

Російське слідство перекваліфікувало їх дії з ч. 2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи).

"В Управлінні ФСБ мені і моєму підзахисному Мемету Белялову вручили постанову про те, що звинувачення щодо його перекваліфіковано з участі в осередку терористичної організації на організатора такої комірки. Аналогічну постанову вручили ще одного обвинуваченого Тимура Ібрагімова. Тепер у цій справі в цілому три організатора: Тимур, Мемет і Марлен Асанов", - пояснив адвокат.

Семедляев припускає, що посиливши звинувачення слідство підстраховує себе від того, щоб в подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування.

Нагадаємо, "Верховний суд Криму залишив під вартою фігуранта другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова.

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