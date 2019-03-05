Слідство РФ посилило обвинувачення фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (facebook.com/crimeansolidarity)

Російське слідство перекваліфікувало їх дії

Російське слідство ФСБ в Криму посилило обвинувачення двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову. Про це заявив адвокат Едем Семедляев, повідомляє Крым.Реалии.

Російське слідство перекваліфікувало їх дії з ч. 2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи).

"В Управлінні ФСБ мені і моєму підзахисному Мемету Белялову вручили постанову про те, що звинувачення щодо його перекваліфіковано з участі в осередку терористичної організації на організатора такої комірки. Аналогічну постанову вручили ще одного обвинуваченого Тимура Ібрагімова. Тепер у цій справі в цілому три організатора: Тимур, Мемет і Марлен Асанов", - пояснив адвокат.

Семедляев припускає, що посиливши звинувачення слідство підстраховує себе від того, щоб в подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування.

Нагадаємо, "Верховний суд Криму залишив під вартою фігуранта другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова.