"Суд" у Криму переніс розгляд апеляції по моряку Ейдеру

Апеляція стосується рішення "Керченського міського суду" від 28 листопада 2018 року

Запланированный на сегодня, 25 февраля 2019 года, в "Верховном суде" Крыма рассмотрение апелляционной жалобы защиты военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера перенесли на завтра, 9:00 по местному времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Крымской правозащитной группы в Facebook.

Как отмечается, по словам адвоката Николая Полозова, судебное заседание перенесли, потому что не смогли наладить видеоконференцсвязь с московским СИЗО "Лефортово", где содержат Эйдера и других военнопленных моряков.

Апелляционную жалобу защиты украинца на отказ в восстановлении сроков обжалования решения "Керченского городского суда от 28 ноября 2018 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей будет рассматривать "судья Верховного суда Крыма" Алексей Козырев.

РБК-Украина писало, что Московский городской суд 20 февраля отказал в удовлетворении жалоб защиты шестой четверке военнопленных украинских моряков. Речь идет о Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороку и Олега Мельничука. Таким образом, суд оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе.

Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство передачу Украине моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко для обследования и лечения