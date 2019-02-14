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РФ відмовилась передати Україні поранених моряків для лікування

Новини » Політика    14.02.2019 - 10:12
РФ відмовилась передати Україні поранених моряків для лікування
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сторона захисту просила дозволу для Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка

Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката одного з арештованих українців Сергія Бадамшина.

За його словами, сторона захисту просила дозволу для Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка.

"Зараз вирішується питання про обстеження поранених в цивільних медичних закладах міста Москви", - написав адвокат.

Раніше повідомлялося, що ЄС очікує від РФ надання належної медичної допомоги пораненим морякам.

Нагадаємо, вчора Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала українських моряків в СІЗО "Лефортово" і переконалася в тому, що трьом пораненим військовополоненим дійсно потрібна медична допомога.

РБК-Україна писало, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

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