Адвокат розповів, як проходили медобстеження поранених українських моряків в РФ

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

За словами захисника, такі дії РФ не відповідають вимогам щодо забезпечення медичної допомоги пораненим

У кожного з трьох поранених українських полонених моряків лишаються осколки в тілі, втім офіційної інформації про стан їхнього здоров’я Росія досі не надала. Про це заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Полозов зазначив, що моряків Андрія Артеменка та Андрія Ейдера вивозили до лікарні без відповідної згоди, не повідомивши про свої дії.

"Його (Артеменка, - ред.) вивезли з СІЗО в міську лікарню №1 імені Пирогова в Москві, протягом 2-3 годин проводили якісь медичні маніпуляції з використанням медичної техніки, при цьому йому не говорили, що з ним роблять. Він не давав інформованої згоди на проведення тих чи інших процедур, йому не повідомили про результат. Але для галочки тепер омбудсмен Москалькова, російська влада будуть заявляти, що ось : ми поранених обстежили", - розповів адвокат.

Інформації щодо "обстеження" Василя Сороки поки немає, відзначив Полозов. За словами захисника, такі дії Росії не відповідають вимогам щодо забезпечення медичної допомоги пораненим, а відсутність офіційної інформації ускладнює встановлення діагнозу, схеми лікування і реабілітації військовополонених.

"Звичайно ж нашим адвокатам поранені суб'єктивно розповідають про свій стан здоров'я: болить рука, нога, в Артеменка падає зір", - розповів адвокат.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження до лікарні. Після цього адвокат повідомив, що у Російській Федерації провели формальний медичний огляд війскьковополоненого українського моряка Андрія Артеменко, який тривав дві години.

До цього, а саме 14 лютого Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування.