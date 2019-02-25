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"Суд" у Криму переніс розгляд апеляції по моряку Ейдеру

Новини » Медицина    25.02.2019 - 16:45
"Суд" у Криму переніс розгляд апеляції по моряку Ейдеру
Фото: Андрій Ейдер (facebook.com/crimeahrg)

Апеляція стосується рішення "Керченського міського суду" від 28 листопада 2018 року

Запланований на сьогодні, 25 лютого 2019 року, в "Верховному суді" Криму розгляд апеляційної скарги захисту військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера перенесли на завтра, 9:00 за місцевим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської правозахисної групи у Facebook

Як зазначається, за словами адвоката Миколи Полозова, судове засідання перенесли, тому що не змогли налагодити відеоконференцзв'язок з московським СІЗО "Лефортово", де утримують Ейдера та інших військовополонених моряків.

Апеляційну скаргу захисту українця на відмову у відновленні термінів оскарження рішення "Керченського міського суду" від 28 листопада 2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою буде розглядати "суддя Верховного суду Криму" Олексій Козирєв.

&quot;Суд&quot; у Криму переніс розгляд апеляції по моряку Ейдеру

РБК-Україна писало, що Московський міський суд 20 лютого відмовив у задоволенні скарг захисту шостій четвірці військовополонених українських моряків. Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку та Олега Мельничука. Таким чином суд залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою до кінця квітня в силі.

Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу Україні моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка для обстеження і лікування

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