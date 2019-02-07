"Суд" у Криму продовжив арешт Бекірову

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

"Суд" у Криму продовжив арешт політв'язню до 12 квітня

"Київський райсуд" Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу організації "Кримська солідарність".

Представник російського слідства в суді клопотав про продовження арешту на підставі того, що у Бекірова є українське громадянство, і він "може втекти на територію суміжної держави".

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв наполягав, що його підзахисний може перебувати під більш м'яким запобіжним заходом, оскільки він раніше не судимий, звинувачується у злочині, докази якого у слідства засноване тільки на свідченнях засекреченого свідка. Адвокат зазначив важкий стан здоров'я Бекірова, але суд залишив Бекірова в СІЗО Сімферополя.

На засіданні суду в четвер Едем Бекіров заявив, що перебування в СІЗО Сімферополя принижує людську гідність, і що російське слідство намагається його зламати.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз під час засідання Постійної ради ОБСЄ у черговий раз закликав Росію негайно звільнити українського політв'язня Едема Бекірова.

Також український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що Російська Федерація приховує стан здоров'я громадянин України Едема Бекірова, заарештованого в анексованому Криму, і таким чином порушує права людини.