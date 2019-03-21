"Суд" у Криму залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова залишили під вартою до 7 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську солідарність у Facebook.

Як зазначається, суддя "Севастопольського міського суду" Ігор Кожевников відмовив у задоволенні апеляційної скарги, залишивши в силі рішення суду першої інстанції.

РБК-Україна писало, що в окупованому Криму "Ленінський районний суд" Севастополя 2 березня продовжив арешт фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову до 7 травня 2019.

Енвер Сейтосманов звинувачується в скоєнні злочину за ч. 2 статті 205.5 Карного кодексу РФ (Участь у діяльності терористичної організації). Він був затриманий разом з братом 10 травня 2018 року в Тиловому Балаклавського районі Севастополя після проведення обшуків російськими силовиками.

Раніше повідомлялося, що російське слідство ФСБ в Криму посилило обвинувачення двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову.

Нагадаємо, ще одного фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова помістили в спецблок СІЗО в Ростові-на-Дону.