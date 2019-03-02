В окупованому Криму "суд" продовжив арешт фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (Кримська солідарність)

Засідання проходило в закритому режимі

В окупованому Криму "Ленінський районний суд" Севастополя продовжив арешт фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову до 7 травня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що саме засідання проходило в закритому режимі.

Енвер Сейтосманов звинувачується в скоєнні злочину за ч. 2 статті 205.5 Карного кодексу РФ (Участь у діяльності терористичної організації). Він був затриманий разом з братом 10 травня 2018 року в Тиловому Балаклавського районі Севастополя після проведення обшуків російськими силовиками.

Раніше повідомлялося, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звинуватили у "спробі захоплення влади". Адвокат Сергій Легостов розповів, що на слідчих заходах їх ознайомили з постановою про порушення ще однієї справи за статтею 278 кримінального кодексу Росії (насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади).

Нагадаємо, "суд" у аннексированном Криму продовжив арешт ще 2 фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Як повідомляється, суд не задовольнив клопотання адвокатів і залишив обвинуваченим запобіжний захід колишньою, продовживши строк до 9 квітня 2019 року.