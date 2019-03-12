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Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в спецблок СІЗО в Ростов

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 11:24
Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в спецблок СІЗО в Ростов
Фото: Айдер Саледінов (facebook.com/crimeansolidarity)

Причини посилення режиму утримання наразі невідомі

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова помістили в спецблок СІЗО в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" у Facebook

Адвокат Ліля Гемеджі зазначила, що причини посилення режиму утримання невідомі. Вона наголосила, що практика цієї процедури в СІЗО дозволяє "сформувати негативну характеристику" на всіх тих, хто проходить за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

Фігуранта &quot;справи Хізб ут-Тахрір&quot; помістили в спецблок СІЗО в Ростов

Нагадаємо, 12 жовтня 2016 роки після обшуків в будинках кримських мусульман, Айдер Саледінов і ще четверо осіб було затримано, наразі вони перебувають в СІЗО. 

6 грудня 2018 року рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Саледінов етапований в СІЗО Ростов-на-Дону в складі сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму 6 березня 2019 року продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою чотирьом фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Ернесу Аметову і Мемету Белялову. 

Раніше російське слідство в Криму посилило обвинувачення двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову.

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Новини України Хізб ут-ТахрірКрим
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