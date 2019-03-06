"Суд" у Криму продовжив арешт чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Арешт продовжили Бєлялова, Салієву, Аметову і Асанову

"Верховний суд" Криму 6 березня 2019 року продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою чотирьом фігурантам Бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" - Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Ернесу Аметову і Мемету Белялову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу у Facebook.

Як зазначається, Бєлялов, Салієв і Асанов залишаться в СІЗО до 9 квітня, Аметов - до 8 квітня. Судові засідання проходили в закритому режимі.

Раніше повідомлялося, що 4 березня "Верховний суд" Криму залишив під вартою фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова. Його залишили під вартою до 9 квітня 2019 року.

РБК-Україна писало, що російське слідство в Криму посилило обвинувачення двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову. Їхні дії перекваліфікували з ч. 2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи).

Раніше слідство ФСБ Росії пред'явило вісьмом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" додаткове обвинувачення у підготовці до "насильницького захоплення влади".