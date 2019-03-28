"Суд" у Криму арештував ще трьох кримських татар

Ілюстративне фото (fsb.ru)

Затриманим учора активістам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня

"Київський районний суд" Сімферополя заарештував до 15 травня ще трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", затриманих учора під час масових обшуків у кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка у Facebook.

Як повідомляється, були заарештовані Білял Адилов, Енвер Аметов та Рустем Шейхаліев.

"Всі засідання проходять в закритому режимі, в деяких випадках не допускаються навіть найближчі родичі на оприлюднення судових рішень", - додав Наумлюк.

РБК-Україна писало, що сьогодні був заарештований Алім Карімов. Його також арештували до 15 травня.

Відзначимо, вчора "суд" у Криму заарештував ще дев'ятьох кримських татар. Всього було затримано 23 підозрюваних у справі причетності до забороненої на території РФ організації "Хізб ут-Тахрір". В будинках активістів був проведений обшук у їх відсутність у середу, 27 березня.

У зв'язку з цим МЗС України висловило РФ рішучий протест. Також дії ФСБ у Криму засудив Європейський союз, до якого Україна напередодні звернулася з вимогою рішучих дій.

Нагадаємо, під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегації США і Євросоюзу звернулися до РФ з вимогою припинити переслідування кримських татар.