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"Суд" Криму залишив активіста Приходька під вартою

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 17:03
"Суд" Криму залишив активіста Приходька під вартою
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Приходько залишили під вартою до 15 вересня

Сьогодні, 7 травня, "Кримський гарнізонний військовий суд залишив у силі рішення про продовження арешту кримському активісту Олегу Приходько до 15 вересня. Про це повідомив адвокат Сергій Легостов, передає "Кримська солідарність".

Повідомляється, що "суд" відхилив апеляційну скаргу сторони захисту Приходько. Сам підсудний брав участь у судовому засіданні у відеоконференції з СІЗО Ростова-на-Дону.

"За підсумками розгляду скарги були залишені без задоволення, постанову суду без змін", - повідомив адвокат.

Також він підкреслив, що Приходько утримується в СІЗО в загальну камеру на 8 осіб. При цьому ніхто з арештантів не має засобів індивідуального захисту у вигляді масок і рукавичок у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Нагадаємо, в кінці березня "Суд" в окупованому Криму продовжив арешт до 15 вересня активісту Олегу Приходько. Після судового процесу активіста етапували в Ростов-на-Дону.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

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