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"Суд" Крыма оставил активиста Приходько под стражей

Новости » Общество     07.05.2020 - 17:03
"Суд" Крыма оставил активиста Приходько под стражей
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Приходько оставили под стражей до 15 сентября

Сегодня, 7 мая, "Крымский гарнизонный военный суд" оставил в силе решение о продление ареста крымскому активисту Олегу Приходько до 15 сентября. Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов, передает "Крымская солидарность".

Сообщается, что "суд" отклонил апелляционную жалобу стороны защиты Приходько. Сам подсудимый принимал участие в судебном заседании по видеоконференции из СИЗО Ростова-на-Дону.

"По итогам рассмотрения, жалобы были оставлены без удовлетворения, постановление суда без изменений", - сообщил адвокат.

Также он подчеркнул, что Приходько содержится в СИЗО в общей камере на 8 человек. При этом никто из арестантов не имеет средств индивидуальной защиты в виде масок и перчаток в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, в конце марта "Суд" в оккупированном Крыму продлил арест до 15 сентября активисту Олегу Приходько. После судебного процесса активиста этапировали в Ростов-на-Дону.

Отметим, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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