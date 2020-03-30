"Суд" Криму продовжив арешт активіста Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Арешт активіста було продовжено до 15 вересня

"Суд" в окупованому Криму продовжив арешт до 15 вересня кримському активісту Олегу Приходьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що активіст буде етапований в російський Ростов-на-Дону.

Крім того, на 9 квітня призначена дата першого судового засідання у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону. Справу вже передано до суду для розгляду по суті.

Зараз Приходько перебувати в СІЗО-1 міста Сімферополя.

"Виглядає бадьоро, критичних скарг та зауважень на здоров'я і умови утримання немає. Ліки передають своєчасно", - повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня того ж року Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

У січні 2020 року проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.