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"Суд" Криму заарештував двох підлітків за "підготовку терактів"

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 19:09
"Суд" Криму заарештував двох підлітків за "підготовку терактів"
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Підлітків заарештували до 18 квітня

Київський районний суд міста Сімферополя заарештував на два місяці двох підлітків з Керчі, підозрюваних у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, підлітків заарештували до 18 квітня.

Засідання проходило в закритому режимі.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Російської Федерації в Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах. Зокрема, в ході обшуків у них вилучили саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами.

Пізніше омбудсмен Людмила Денисова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити дотримання права затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд і захист.

19 лютого Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в окупованому Криму прийняв до провадження кримінальну справу стосовно двох підлітків, підозрюваних у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі.

Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного по справі Шеремета Антоненка Суд залишив під вартою фігуранта у справі вбивства Окуєвої
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