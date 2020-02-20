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"Суд" Крыма арестовал двух подростков за "подготовку терактов"

Новости » Общество     20.02.2020 - 19:09
"Суд" Крыма арестовал двух подростков за "подготовку терактов"
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Подростков арестовали до 18 апреля

Киевский районный суд города Симферополя арестовал на два месяца двух подростков из Керчи, подозреваемых в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, подростков арестовали до 18 апреля.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, сотрудники ФСБ Российской Федерации в Керчи задержали двух подростков, которые якобы готовили теракты в образовательных учреждениях. В частности, в ходе обысков у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Позже омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москалькової с просьбой проверить соблюдение права задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.

19 февраля Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в оккупированном Крыму приняло к производству уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи.

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