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В окупованому Криму відкрили справу проти двох підлітків за "підготовку терактів"

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 15:23
В окупованому Криму відкрили справу проти двох підлітків за "підготовку терактів"
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Підлітки підозрюються в приготуванні до терористичного акту групою осіб за попередньою змовою

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в окупованому Криму прийняло до провадження кримінальну справу щодо двох підлітків, підозрюваних "у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Слідкому.

Як зазначається, підлітки підозрюються в приготуванні до терористичного акту групою осіб за попередньою змовою.

"Прийнято до провадження кримінальну справу, порушену слідчими органами УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю щодо двох жителів міста Керчі 2003 і 2004 років народження. Молоді люди підозрюються в приготуванні до терористичного акту групою осіб за попередньою змовою (ч.1 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 205 КК РФ)", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, затримані "підлітки розробили план збройних нападів на два навчальних заклади, розташовані в місті Керчі, попередньо вивчивши в Інтернеті інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і схеми будівель".

Також стверджується, що нібито "паралельно з цим молоді люди були адміністраторами так званих "груп смерті" в соціальних мережах, де користувачів схиляли до аналогічних злочинів".

Крім того, співробітники ФСБ Росії в місцях проживання затриманих підлітків вилучили "саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, куплені ними через Інтернет, компоненти для їх виготовлення".

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії в Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах. Зокрема, в ході обшуків у них вилучили саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами.

Пізніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити дотримання права затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд та захист.

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