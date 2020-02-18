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Денісова вимагає від РФ відомості щодо затриманих за "підготовку теракту у Керчі" підлітків

Новини » Політика     18.02.2020 - 19:36
Денісова вимагає від РФ відомості щодо затриманих за "підготовку теракту у Керчі" підлітків
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovaombudsman)

Денісова закликала UNICEF сприяти дотриманню прав затриманих неповнолітніх на час проведення процесуальних дій

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова закликала Російську Федерацію надати офіційні відомості стосовно затриманих підлітків, які начебто готували теракт у Керчі, а саме: анкетні дані, підстави затримання та їхній процесуальний статус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Крім того, вона звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити дотримання права затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд та захист.

Також Денісова закликала UNICEF та представників міжнародних правозахисних організацій сприяти дотриманню прав затриманих неповнолітніх на час проведення процесуальних дій відносно них.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії в Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах. Зокрема, в ході обшуків у них вилучили саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами.

Крім того, 17 жовтня 2018 року відбулося масове вбивство в Керченському політехнічному коледжі. В результаті вибуху і стрілянини загинула 21 особа з числа учнів і персоналу, включаючи нападника, постраждали ще 67 осіб. Інцидент є найбільшим за кількістю жертв масовим вбивством у навчальному закладі в новітній історії Європи.

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