Суд щодо книги про Стуса: з Медведчука стягнуть майже 140 тисяч гривень

З народного депутата Віктора Медведчука стягнуть близько 140 тисяч гривень, як відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" . Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Про це розповів адвокат автора книги Вахтанга Кіпіані В'ячеслав Якубенко на сторінці у Facebook .

Якубенко вважає, що Медведчук буде подавати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, однак офіційна позиція народного депутата щодо цього поки невідома.

"Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисяч гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції", - заявив адвокат.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". До суду звернувся Медведчук, бо його ім'я згадується в цій книзі.

Однак у березні 2021 року Кіпіані виграв суд проти Медведчука та домігся зняття заборони на поширення книги.

Після цього видавництво Vivat заявило про готовність додрукувати новий наклад книги "Справа Василя Стуса".