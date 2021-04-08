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Суд щодо книги про Стуса: з Медведчука стягнуть майже 140 тисяч гривень

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 18:31
Суд щодо книги про Стуса: з Медведчука стягнуть майже 140 тисяч гривень Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З народного депутата Віктора Медведчука стягнуть близько 140 тисяч гривень, як відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса". Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Про це розповів адвокат автора книги Вахтанга Кіпіані В'ячеслав Якубенко на сторінці у Facebook.

"Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисяч гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції", - заявив адвокат.

Якубенко вважає, що Медведчук буде подавати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, однак офіційна позиція народного депутата щодо цього поки невідома.

Адвокат також опублікував копію постанови Київського апеляційного суду.

Немає опису світлини.

Фото: постанова суду (facebook.com Viacheslav Yakubenko)

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". До суду звернувся Медведчук, бо його ім'я згадується в цій книзі.

Однак у березні 2021 року Кіпіані виграв суд проти Медведчука та домігся зняття заборони на поширення книги.

Після цього видавництво Vivat заявило про готовність додрукувати новий наклад книги "Справа Василя Стуса".

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