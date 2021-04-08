Суд по книге о Стусе: с Медведчука взыщут почти 140 тысяч гривен

С народного депутата Виктора Медведчука взыщут около 140 тысяч гривен в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" . Такое решение принял Киевский апелляционный суд.

Об этом рассказал адвокат автора книги Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко на странице в Facebook .

Якубенко считает, что Медведчук будет подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда, однако официальная позиция народного депутата по этому вопросу пока неизвестна.

"Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысяч гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - заявил адвокат.

Напомним, в октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В суд обратился Медведчук, потому что его имя упоминается в этой книге.

Однако в марте 2021 года Кипиани выиграл суд против Медведчука и добился снятия запрета на распространение книги.

После этого издательство Vivat заявило о готовности допечатать новый тираж книги "Дело Василия Стуса".