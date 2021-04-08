Суд по книге о Стусе: с Медведчука взыщут почти 140 тысяч гривен
С народного депутата Виктора Медведчука взыщут около 140 тысяч гривен в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса". Такое решение принял Киевский апелляционный суд.
Об этом рассказал адвокат автора книги Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко на странице в Facebook.
"Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысяч гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - заявил адвокат.
Якубенко считает, что Медведчук будет подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда, однако официальная позиция народного депутата по этому вопросу пока неизвестна.
Адвокат также опубликовал копию постановления Киевского апелляционного суда.
Фото: постановление суда (facebook.com Viacheslav Yakubenko)
Напомним, в октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В суд обратился Медведчук, потому что его имя упоминается в этой книге.
Однако в марте 2021 года Кипиани выиграл суд против Медведчука и добился снятия запрета на распространение книги.
После этого издательство Vivat заявило о готовности допечатать новый тираж книги "Дело Василия Стуса".