ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд по книге о Стусе: с Медведчука взыщут почти 140 тысяч гривен

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 18:31
Суд по книге о Стусе: с Медведчука взыщут почти 140 тысяч гривен Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С народного депутата Виктора Медведчука взыщут около 140 тысяч гривен в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса". Такое решение принял Киевский апелляционный суд.

Об этом рассказал адвокат автора книги Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко на странице в Facebook.

"Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысяч гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - заявил адвокат.

Якубенко считает, что Медведчук будет подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда, однако официальная позиция народного депутата по этому вопросу пока неизвестна.

Адвокат также опубликовал копию постановления Киевского апелляционного суда.

Нет описания фото.

Фото: постановление суда (facebook.com Viacheslav Yakubenko)

Напомним, в октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В суд обратился Медведчук, потому что его имя упоминается в этой книге.

Однако в марте 2021 года Кипиани выиграл суд против Медведчука и добился снятия запрета на распространение книги.

После этого издательство Vivat заявило о готовности допечатать новый тираж книги "Дело Василия Стуса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество книги Виктор Медведчук Суд
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину