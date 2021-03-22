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Після рішення суду: видавництво готове додрукувати "Справу Василя Стуса"

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 23:03
Після рішення суду: видавництво готове додрукувати "Справу Василя Стуса" Фото: кинга "Справа Василя Стуса" (facebook.com/vakhtang.kipiani)
Автор: Даша Харченко

Видавництво Vivat готове додрукувати новий наклад книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", якщо буде попит. 19 березня Київський апеляційний суд скасував заборону на видавання та поширення книжки.

Про це сказала генеральна директорка видавництва Юлія Орлова в коментарі "Радіо Свобода".

З її словами,у контрагентів ще є залишки книг, і тому додрук поки не планується.

"Але, якщо наклад закінчиться, а попит буде, то ми узгодимо з Вахтангом ту фразу, на яку зауважив суд, і зробимо ще наклад", - наголосила Орлова.

Зараз загальний наклад книжки становить майже 99 тисяч екземплярів.

У жовтні минулого року Дарницький районний суд зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" видалити з твору інформацію про Медведчука. Потім 19 березня Київський апеляційний суд дозволив поширювати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані, яку нардеп від ОПЗЖ намагався заборонити.

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