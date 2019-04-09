Суд у Києві залишив під вартою екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману

Київський апеляційний суд у вівторок, 9 квітня, відмовився відпустити з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТСН.

Відомо, що судді ухвалили проміжне рішення щодо того, аби залишити Заману в СІЗО до 15 квітня. Як пояснили в суді, за цей час необхідно дослідити додаткові матеріали справи з суду першої інстанції.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва у ніч на 26 лютого 2019 заарештував на один місяць колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману.

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом.

Також за данимим прокурора військової прокуратури Віктора Короля Замана вчинив державну зраду, діючи у змові з екс-президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем. Зокрема, він надав РФ допомогу у проведенні злочинної діяльності на території України.