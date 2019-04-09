Суд в Киеве оставил под стражей экс-начальника Генштаба ВСУ Заману

Фото: Владимир Замана (УНИАН)

Суд рассмотрел решение об пребывании Заманы в СИЗО до 15 апреля

Киевский апелляционный суд во вторник, 9 апреля, отказался отпустить из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Известно, что судьи приняли промежуточное решение о том, чтобы оставить Замана в СИЗО до 15 апреля. Как пояснили в суде, за это время необходимо исследовать дополнительные материалы дела из суда первой инстанции.

Напомним, Печерский районный суд города Киева в ночь на 26 февраля 2019 арестовал на один месяц бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом.

Также по данным прокурора военной прокуратуры Виктора Короля Замана совершил государственную измену, действуя в сговоре с экс-президентом Украины, ныне осужденным Виктором Януковичем. В частности, он предоставил РФ помощь в проведении преступной деятельности на территории Украины.