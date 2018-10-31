Суд Києва виправдав члена ВРП Гречківського

Фото: Павло Гречківський (УНІАН)

На вирок може бути подано апеляцію протягом 30 днів

Шевченківський суд Києва виправдав члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Павла Гречківського і арбітражного керуючого Олега Шкляра.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як зазначається, Гречківського і Шкляра звинувачували у незакінченому замаху на заволодіння 500 тисяч доларів.

Так, за вказану суму Гречківський нібито мав забезпечити рішення у господарських судах на користь ТОВ "Богадар".

Фірма "Богадар" запатентувала спосіб виготовлення квасу і квасного сусла. У 2016 році інша фірма-виробник оскаржувала дійсність цих патентів.

Повідомляється, що 21 вересня 2016 року адвокат Климчук, який діяв від імені компанії "Богадар", під контролем правоохоронців передав Шкляру частину грошей і той був затриманий. Також був затриманий посередник - арбітражний керуючий Мін'юсту, який, за матеріалами слідства, в змові з членом ВРЮ отримала першу частину коштів у розмірі 150 тисяч доларів.

Кримінальне провадження проти Гречківського і його соратника було відкрито за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

6 лютого 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про закінчення досудового розслідування відносно Павла Гречківського.

Однак 14 лютого 2016 Вищій раді юстиції не вистачило кворуму, щоб призупинити повноваження Павла Гречківського.

Зазначимо, на вирок може бути подано апеляцію протягом 30 днів. Після закінчення цього строку за відсутності апеляційної скарги вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, у 2017 році сам Гречківський в інтерв’ю одному з телеканалів заявив, що справа на нього кваліфікується як незавершений замах на шахрайство і ніколи не включала підозр у корупції.