Суд Киева оправдал члена ВРП Гречковского

Фото: Павел Гречковский (УНИАН)

На приговор может быть подана апелляция в течение 30 дней

Шевченковский суд Киева оправдал члена Высшего совета правосудия (ВРП) Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, Гречковского и Шкляра обвиняли в незаконченном покушении на завладение 500 тысяч долларов.

Так, за указанную сумму Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО "Богадар".

Фирма "Богадар" запатентовала способ изготовления кваса и квасного сусла. В 2016 году другая фирма-производитель оспаривала действительность этих патентов.

Сообщается, что 21 сентября 2016 года адвокат Климчук, который действовал от имени компании "Богадар", под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и тот был задержан. Также был задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который, по материалам следствия, в сговоре с членом ВСЮ получил первую часть средств в размере 150 тысяч долларов.

Уголовное производство против Гречковского и его соратника было открыто по ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об окончании досудебного расследования в отношении Павла Гречкивского.

Однако 14 февраля 2016 Высшему совету юстиции не хватило кворума, чтобы приостановить полномочия Павла Гречковского.

Отметим, на приговор может быть подана апелляция в течение 30 дней. После окончания этого срока при отсутствии апелляционной жалобы приговор вступит в законную силу.

Напомним, в 2017 году сам Гречковский в интервью одному из телеканалов заявил, что дело на него квалифицируется как незавершенное покушение на мошенничество и никогда не включало подозрений в коррупции.