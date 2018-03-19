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Суд Києва почав розгляд апеляції на вирок Крисіну

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 14:28
Фото: Юрій Крисін (ТСН.ua/screenshot)
Фото: Юрій Крисін (ТСН.ua/screenshot)

Під будівлею суду чергує Нацгвардія

Апеляційний суд Києва сьогодні, 19 березня 2018 року, розпочав розгляд апеляції на вирок обвинуваченому у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, передає кореспондент РБК-Україна.

Під будівлею суду, де сьогодні проходить засідання по справі Крисіна, чергує Нацгвардія.

 

Апеляційний суд Києва розглядає справу Крисіна

Опубліковано РБК-Україна 19 березень 2018 р.

Зазначимо, в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Нагадаємо, попереднє засідання суду по справі Крисіна, заплановане на 1 березня, не відбулося через неявку обвинуваченого.

"На судове засідання 1 березня 2018 року не з'явився обвинувачений Крисін, який повідомив суд телеграмою через поштове відділення про неможливість явки в суд через хворобу, просив перенести розгляд. Документів на підтвердження даних про перебування в лікарняних закладах не надав. Судовий розгляд відкладається на 19 березня 14:00", - повідомляв суддя Микола Ященко.

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Теги: Апелляционный суд Киева, Суд
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