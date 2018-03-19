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Суд Киева начал рассмотрение апелляции на приговор Крысину

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 14:28
Фото: Юрий Крысин (ТСН.ua/screenshot)
Фото: Юрий Крысин (ТСН.ua/screenshot)

Под зданием суда дежурит Нацгвардия

Апелляционный суд Киева сегодня, 19 марта 2018 года, начал рассмотрение апелляции на приговор обвиняемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину, передает корреспондент РБК-Украина.

Под зданием суда, где сегодня проходит заседание по делу Крысина, дежурит Нацгвардия.

 

Апеляційний суд Києва розглядає справу Крисіна

Опубліковано РБК-Украина 19 березень 2018 р.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. 

Напомним, предыдущее заседание суда по делу Крысина, запланированное на 1 марта, не состоялось из-за неявки обвиняемого.

"На судебное заседание 1 марта 2018 года не явился обвиняемый Крысин, который уведомил суд телеграммой через почтовое отделение о невозможности явки в суд по причине болезни, просил перенести рассмотрение. Документов на подтверждение данных о пребывании в больничных учреждениях не предоставил. Судебное разбирательство откладывается на 19 марта 14:00", - сообщал судья Николай Ященко.

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Теги: Апелляционный суд Киева, Суд
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