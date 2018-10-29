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Суд Києва арештував затриману за вбивство власних дітей жінку

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 18:59
Фото: Катерина Бабкіна (скріншот з відео)
Фото: Катерина Бабкіна (скріншот з відео)

Катерину Бабкіну арештували на 60 днів без застави

Дарницький районний суд Києва арештував затриману за вбивство власних дітей Катерину Бабкіну. Відповідне рішення було ухвалено судом сьогодні, 29 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила суддя, термін тримання під вартою Бабкіною починається з моменту її затримання 27 жовтня.

"Застосувати щодо підозрюваної Бабкіної Катерини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без встановлення застави", - зазначила суддя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві чоловік повідомив правоохоронцям про зникнення дітей - Анни і Данили Бабкіних. Їх тіла правоохоронці виявили в озері у Дарницькому районі Києва 28 жовтня. Їхню матір затримали під Черніговом напередодні, 27 жовтня. Як встановило слідство, жінка втопила власних дітей і втекла.

Дії 36-річної жінки кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей). Підозрювана зізналася, що втопила дітей в озері Срібний кіл і намагалася покінчити з собою.

Як повідомлялося, затримана раніше працювала вихователем в дитячому саду.

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