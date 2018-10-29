Затриманій за вбивство власних дітей оголосили про підозру

Фото: поліція виявила тіла зниклих дітей (facebook.com/UA.KyivPolice)

Підозрюваній проведуть психіатричну експертизу

Затриманій за вбивство двох власних дітей жінці оголосили про підозру у навмисному вбивстві, прокурор вніс в Дарницький райсуд Києва клопотання про арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що дії 36-річної жінки кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей). Підозрювана зізналася, що втопила дітей в озері Срібний кіл і намагалася покінчити з собою.

Також повідомляється, що в рамках слідства буде призначена психіатрична експертиза. Підозрювана знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва виявила озері у Дарницькому районі тіла Анни і Данила Бабкіних. Після затримання їх матері під Черніговом 27 жовтня правоохоронці виявили на озері у Києві носовичок і кілька цукерок. Вранці 28 жовтня водолази виявили тіла.

Також напередодні стало відомо, що затримана раніше працювала вихователем в дитячому саду.