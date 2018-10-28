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Тіла зниклих у Києві дітей виявили в озері, - поліція

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 10:36
Фото: поліція виявила тіла зниклих дітей (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: поліція виявила тіла зниклих дітей (facebook.com/UA.KyivPolice)

За підозрою у вбивстві двох дітей затримали їх матір

Поліція Києва виявила в озері у Дарницькому районі тіла Анни і Данила Бабкіних, яких розшукували після звернення батька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані поліції Києва в Facebook.

Повідомляється, що 26 жовтня до поліції звернувся чоловік із заявою, що його колишня дружина забрала дітей і зникла. Жінку з орієнтування знайшли неподалік від Чернігова в неадекватному стані, дітей при ній було. Ввечері 27 жовтня її доставили до Києва, вона розповіла, що діти нібито пішли купатися на озеро.

"Правоохоронці одразу виїхали на озеро, однак пошуки не дали результату, тому їх продовжили сьогодні: поліцейські разом з водолазами виявили дітей утопленими", - йдеться в повідомленні.

Жінку затримали, вирішується питання про перекваліфікацію кримінальної справи на "умисне вбивство двох і більше людей". Жінці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Тіла зниклих у Києві дітей виявили в озері, - поліція

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві розшукують неповнолітніх брата і сестру.

Відзначимо, в Національній поліції днями заявили, що найнебезпечнішим містом України є Черкаси.

 

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