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Суд Киева арестовал задержанную за убийство собственных детей женщину

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 18:59
Фото: Екатерина Бабкина (скриншот с видео)
Фото: Екатерина Бабкина (скриншот с видео)

Екатерину Бабкину арестовали на 60 дней без залога

Дарницкий районный суд Киева арестовал задержанную за убийство собственных детей Екатерину Бабкину. Соответствующее решение было принято судом сегодня, 29 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила судья, срок содержания под стражей Бабкиной начинается с момента ее задержания 27 октября.

"Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога", - отметила судья.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве мужчина сообщил правоохранителям о пропаже детей - Анны и Данилы Бабкиных. Их тела правоохранители обнаружили в озере в Дарницком районе Киева 28 октября. Их мать задержали под Черниговом накануне, 27 октября. Как установило следствие, женщина утопила собственных детей и сбежала.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей). Подозреваемая призналась, что утопила детей в озере Серебряный кол и пыталась покончить с собой.

Как сообщалось, задержанная ранее работала воспитателем в детском саду.

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