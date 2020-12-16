Суд змінив запобіжний захід Гримчаку

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Нічний домашній арешт змінили на особисте зобов'язання.

Про це повідомив у Facebook адвокат Дмитро Мельник.

Відповідне рішення було ухвалене у понеділок, 14 грудня.

"Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання", - написав адвокат.

Нагадаємо, Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.

На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направило матеріали до суду.

Також повідомлялося, що в травні НАБУ закрило справу про недостовірне декларування проти Гримчака.