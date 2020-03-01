Суд обрав запобіжні заходи для 22 підозрюваних у штурмі міськради в Жмеринці

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Арештували 16 людей

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, затриманим поліцією за вчинення протиправних дій в Жмеринській міській раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Так, 60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим. Ще трьом - тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт.

Під час припинення протиправних дій травми різного ступеню важкості отримали 10 працівників поліції, 6 з них госпіталізовані.

Раніше поліція Вінницької області затримала двох депутатів і працівника міськради Жмеринки за участь у заворушеннях.

Нагадаємо, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 20 чоловік в масках намагалися потрапити в приміщення міської ради. Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна.

Повідомлялося, що серед затриманих лідери громадських об'єднань "Едельвейс" та "Національні дружини". Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 КК України.