У Жмеринці невідомі штурмували міську раду, затримано 11 чоловік

Фото: наслідки заворушень у міській раді Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

У ході зіткнень постраждало 8 поліцейських і 4 цивільних

У Жмеринці Вінницької області близько 20 осіб у масках намагалися потрапити до приміщення міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Вінницькій області.

Повідомляється, що пройти до зали чоловікам завадила поліція.

"Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна. За вчинення хуліганських дій поліцейські затримали та доставили до відділу поліції 11 осіб", - йдеться у повідомленні.

Фото: vn.npu.gov.ua

За попередньою інформацією під час заворушень постраждали 12 людей - 8 поліцейських і 4 цивільних.

Наразі правоохоронці встановлюють особи затриманих, на місці подій працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого на ринку "Барабашове" у Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. У ході зіткнень постраждали п'ять осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Черкаській області п'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата.