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Поліція затримала ще трьох підозрюваних у штурмі міськради в Жмеринці

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 15:48
Поліція затримала ще трьох підозрюваних у штурмі міськради в Жмеринці
Фото: наслідки заворушень у міській раді Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

Причину заворушень у поліції не називають

Поліція Вінницької області затримала двох депутатів і працівника міськради Жмеринки за участь у заворушеннях, які відбулися 27 лютого. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Повідомляється, що "затримані двоє депутатів Жмеринської міської ради та працівник міськради за вчинення протиправних дій на місці події і нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція".

"Їм оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство)", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість затриманих після штурму Жмеринської міськради зросла до 22 осіб.

Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового утримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в поліції.

Нагадаємо, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 20 чоловік в масках намагалися потрапити в приміщення міської ради. У ході зіткнень постраждали 8 поліцейських і четверо цивільних.

Правоохоронці повідомили про підозру 19 затриманим під час штурму міської ради у Жмеринці Вінницької області.

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