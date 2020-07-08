Суд не обрав запобіжний захід Порошенко

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід п'ятого президенту Петру Порошенку. Раніше прокурори відмовилися від запобіжного заходу у зв'язку з завершенням розслідування.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку було залишено без розгляду в зв'язку з закінченням досудового розслідування.

Спочатку прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень, однак пізніше звинувачення змінило вимоги і просив відпустити його на час слідства під особисте зобов'язання до 10 липня.

Нагадаємо, Порошенку закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня п'ятому президенту України оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило проти Порошенка 20 кримінальних проваджень.

Крім цього, ще в грудні 2019 року Держбюро почало розслідування можливої державної зради Порошенка.