Суд избрал меру пресечения полицейскому, совершившему ДТП в Броварах

Фото: место ДТП в Броварах (dbr.gov.ua)

Правоохранителя арестовали на 2 месяца

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения сотруднику управления полиции охраны Киевской области, который совершил смертельное ДТП в Броварах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Сообщается, что суд принял решение об избрании меры пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили о задержании полицейского, который стал виновником смертельного ДТП в Броварах. По данным ведомства, правоохранитель на момент совершения ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что по факту смертельного ДТП в Броварах, с участием сотрудника управления полиции охраны, начато расследование. Кроме того, весь руководящий состав полиции охраны Киевской области был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

Как известно, 26 сентября в Броварах автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области.