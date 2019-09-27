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Підозрюваного поліцейського у скоєнні ДТП у Броварах затримали

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 10:14
Підозрюваного поліцейського у скоєнні ДТП у Броварах затримали
Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру

Державне бюро розслідувань затримало працівника поліції охорони, який спричинив смертельну дорожно-транспортну пригоду на зупинці в Броварах. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що при скоєнні ДТП правоохоронець був п'яний. Водій, проїжджаючи по вулиці Київській в місті Бровари, в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті поліцейський скоїв наїзд на сімейну пару та велосипедиста - від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

"Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Броварах, з участю співробітника управління поліції охорони, розпочате розслідування. Весь керівний склад поліції охорони Київської області був відсторонений від виконання службових обов'язків. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

Раніше повідомлялося, що у Броварах автомобіль в'їхав в зупинку з людьми. В результаті ДТП одна людина загинула та ще двоє були травмовані.

ДТП у Броварах: керівництво поліції охорони Київської області відсторонили У Броварах поліцейський в'їхав у зупинку, є жертви
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