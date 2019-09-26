У Броварах поліцейський в'їхав у зупинку, є жертви

Фото: ДТП в Броварах (facebook.com/UA.National.Police)

В результаті ДТП загинула жінка, ще дві людини отримали травми

У Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

За повідомленням поліції, водій автомобіля не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку.

"Сьогодні, 26 вересня, о 17:46 в Броварський відділ поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який перебував за кермом, не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку. В результаті ДТП дві людини отримали тілесні ушкодження і загинула одна жінка", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП в Броварах (facebook.com/UA.National.Police)

За попередньою інформацією водій є співробітником управління поліції охорони.

"За даним фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника Державної охоронної служби Київської області відсторонений від виконання службових обов'язків. Про подію повідомлено ДБР", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві фура в'їхала в зупинку. Водія вантажівки затиснуло в кабіні автомобіля, з нього його діставали рятувальники. Про жертви ДТП не повідомлялося.

Також повідомлялося, що 26 вересня в результаті потрійного ДТП в Києві на вулиці Васильківській, було обмежено рух.