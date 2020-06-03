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Суд арештував 10 учасників перестрілки в Броварах

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 22:16
Суд арештував 10 учасників перестрілки в Броварах
Фото: Шевченківський райсуд (УНІАН)

Мова йде про затриманих учасників стрільби, які "виступили" на боці місцевих перевізників

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки в Броварах. Серед них є кримінальний авторитет, який "виступив" на стороні місцевих перевізників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, 2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які "виступили" на боці місцевих перевізників.

Так, суд обрав запобіжний захід чотирьом з них у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Одному учаснику перестрілки - утримання під вартою з правом застави в 630 300 гривень, ще одному - цілодобовий домашній арешт.

Станом на вечір, 3 червня, ще чотирьом із затриманих, в тому числі організатору на прізвисько "Журавель" або "Віха", обрали запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.

У МВС додали, що всім затриманим оголосили про підозру за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 осіб отримали підозру про замах на умисне вбивство (ст. 15 год. 2 ст. 115) КК України.

Нагадаємо, цих учасників перестрілки затримали вчора в Києві, Броварах та Ірпені.

РБК-Україна писало, що в минулу п'ятницю в Броварах сталася масова перестрілка, в ході якої постраждали троє людей. Тоді силовики затримали десятки осіб, у тому числі 23 особам оголосили про підозру.

Пізніше стало відомо, що перестрілка сталася через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

Силовики заявили, що визначили понад 60 учасників перестрілки, а глава МВС Арсен Аваков пообіцяв, що всі учасники перестрілки будуть сидіти у в'язниці.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України БроварыСудСтрільба
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