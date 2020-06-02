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Затримано ще 13 учасників перестрілки в Броварах

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 17:47
Затримано ще 13 учасників перестрілки в Броварах
Фото: Арсен Аваков (mvf.gov.ua)

Всім оголосили про підозру

У Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 учасників перестрілки в Броварах. Серед них є кримінальний авторитет, який "виступив" на стороні місцевих перевізників.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, всім затриманим оголосили про підозру у бандитизмі та замаху на умисне вбивство.

"У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель". Встановлено, саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру у бандитизмі та замах на умисне вбивство. Вилучено зброю та боєприпаси", - повідомив Аваков.

Затримано ще 13 учасників перестрілки в БроварахФото затриманих (twitter.com/AvakovArsen)

Нагадаємо, вже 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту.

Як повідомляло РБК-Україна, в минулу п'ятницю в Броварах сталася масова перестрілка, в ході якої постраждали троє людей. Тоді були затримані десятки людей, у тому числі 23 особам оголосили про підозру.

Пізніше стало відомо, що перестрілка сталася через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

У поліції повідомляли, що визначили понад 60 учасників перестрілки.

Аваков пообіцяв, що всі учасники перестрілки будуть сидіти у в'язниці.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Броварыперестрілка
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