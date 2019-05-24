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Італійський суд винесе вирок нацгвардійцю Марківу 12 липня

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 20:41
Італійський суд винесе вирок нацгвардійцю Марківу 12 липня
Фото: Віталій Марків (facebook.com/arsen.avakov.1)

21 червня і 5 липня суд заслухає сторону захисту

Суд в Італії винесе вирок військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу, якого звинувачують у смерті італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі в 2014 році, 12 липня. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"21 червня і 5 липня суд заслухає бік захисту, а 12 липня, як очікується, - винесе вирок", - йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо, 17 травня відбулося чергове судове засідання по справі несправедливо звинуваченого гвардійця. Голова МВС Арсен Аваков був присутній у залі суду. Він висловив підтримку українському військовослужбовцю.

Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня поточного року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова. Також його обвниняют спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Донецькій області.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Марків не міг бути причетним до загибелі громадянина Італії. Україна готова надати суду всі документи по даній справі.

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