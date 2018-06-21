Суд дослідив обставини загибелі активіста Євромайдану

В ході засідання було визначено, як саме загинув активіст Максима Шимко

У Святошинському районному суді Києва сьогодні, 21 червня, на засіданні у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, заслухали покази потерпілої матері Максима Шимко, який загинув 20 лютого. Суд ухвалив долучити до матеріалів фотографію Шимко як доказ, передаэ кореспондент РБК-Україна.

В ході засідання було визначено, як саме загинув активіст, досліджено ряд речових доказів, а також заслухано висновки експертів про характер поранення Шимко.

Вінничанин Максим Шимко вранці 20 лютого 2014 року був убитий пострілом снайпера, коли допомагав рятувати та виносити поранених на вулиці Інститутській. В кишені вбитого чоловіка тоді не знайшли документів, але виявили білет на потяг до Вінниці.

На одному із минулих засідань суд погодився допитати як свідка захисту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У березні-квітні 2014 року було затримано співробітників спеціальної роти "Беркут".

У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.

Нагадаємо, у березні 2018 року Святошинський районний суд Києва відхилив клопотання прокурорів Генеральної прокуратури України вивести з процесу у справі щодо п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" адвоката Олександра Горошинського.