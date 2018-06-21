Гройсман анонсировал введение уголовной ответственности за контрабанду

Кабмин направит парламенту соответствующие изменения таможенного законодательства

За осуществление контрабанды в Украине должна быть введена уголовная ответственность. Об этом в четверг, 21 июня, во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечение контрабандных схем, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы направим от Кабинета министров Украины в парламент соответствующие изменения в законодательство, которые предусматривают криминализацию, уголовную ответственность за совершение контрабанды", - заявил он.

Также Гройсман отметил, что будет проведено институциональное усиление работы Государственной фискальной службы, а также ее подразделений таможенных.

Напомним, во время заседания Кабинета министров в среду, 20 июня, премьер'ер-министр Украины Владимир Гройсман перечислил самые распространенные схемы на таможне, которые позволяют занижать таможенные и другие обов'язкові платежи, а то и вовсе не платить их.