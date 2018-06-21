Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.31
Межбанк BID 30.28
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.31
Межбанк BID 30.28
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Гройсман анонсировал введение уголовной ответственности за контрабанду

НовостиПолитика    21.06.2018 - 13:22
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Кабмин направит парламенту соответствующие изменения таможенного законодательства

За осуществление контрабанды в Украине должна быть введена уголовная ответственность. Об этом в четверг, 21 июня, во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечение контрабандных схем, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы направим от Кабинета министров Украины в парламент соответствующие изменения в законодательство, которые предусматривают криминализацию, уголовную ответственность за совершение контрабанды", - заявил он.

Также Гройсман отметил, что будет проведено институциональное усиление работы Государственной фискальной службы, а также ее подразделений таможенных.

Напомним, во время заседания Кабинета министров в среду, 20 июня, премьер'ер-министр Украины Владимир Гройсман перечислил самые распространенные схемы на таможне, которые позволяют занижать таможенные и другие обов'язкові платежи, а то и вовсе не платить их. 

В Украине завтра стартует эксперимент по борьбе с контрабандой на таможне Аваков предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров
Теги публикации: контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь